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Tatilciler gitti, define avcıları geldi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tatilciler gitti, define avcıları geldi

Tatilciler gitti, define avcıları geldi

elinde dedektörle ziynet eşyası arayan vatandaş

Jandarma Define Avcısı Ziynet Eşyası Avcılar Tatİl 

-denize dalması
-denizen çıkıp işletme sahibiyle tartışması
-babanın malı mı deyip yeniden denize gidmesi
-detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Tatilcilerin denize düşürdüğü ziynet eşyaları için dedektörle sahilde arama yaptılar ANTALYA

- Bayram tatilinde 9 gün boyunca milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'da sahiller define avcılarına kaldı. Sahilleri hınca hınç dolduran tatilcilerin denize ve sahile düşürdüğü ziynet eşyalarının peşinde olan define avcıları ellerinde dedektörlerle denizdi arama yapıp kısmetlerini aradı. 680 bin yataklı Antalya'da bayramı yüzde yüz dolu olarak geçiren Antalya'da tatilciler memleketlerine dönerken onlardan geriye kalanlar için define avcıları ortaya çıktı. Genelde fırtına sonrası ortaya çıkan ve denizden sahile sürüklenen ziynet eşyaları ve madeni paraları arayan defineciler , bu kez vakit geçirmeden sahillerin yolunu tuttu. Denizin sahile yakın noktalarında ellerinde dedektörle arama yapan, deniz gözlükleriyle dalıp denizin içinde ziynet eşyası arayan define avcıları zaman zaman sahildeki işletme sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Alanla incekum plajında define arayan kimliği belirsiz şahıslar, görüntü aldığını fark eden işletme sahibiyle tartıştı. Ziynet eşyası arayan kişiye izin alıp almadığını soran işletme sahibine ' babanın malı mı burası' diyen define avcısı bir şey bulamadığını söyleyip tekrar aramaya devam ederken işletme sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Sahile gelen jandarma define avcılarını sahilden uzaklaştırdı. (RE-
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