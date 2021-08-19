Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

Cenazelerden görüntüler

Hastane Cenaze Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 

-Cenazeler üzerindeki incelemelerden görüntüler
-Cenaze araçlarından görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ - 3)- Kayseri'de araçlarıyla kaza yapan aile Kozaklı'ya tatile gidiyormuş KAYSERİ

- Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralanırken, anne Şerife Badem, kızları Fatma Badem ve Şerife Badem hayatını kaybetti. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz anne ve kızlarının cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı