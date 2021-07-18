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Tatil başladı, şile plajları doldu taştı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Tatil başladı, şile plajları doldu taştı

Tatil başladı, şile plajları doldu taştı

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- Şile Halk Plajı havadan görüntülendi İSTANBUL

Tatİl Zabıta Plaj 


- Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini İstanbul’da geçirecek olan vatandaşlar Şile’de plajlara akın etti. Şile plajlarının son hali havadan görüntülendi. Bayram tatilin başlamasıyla birlikte birçok vatandaş tatil için şehir dışını tercih ederken İstanbul’da kalan vatandaşların uğrak noktası ise İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile plajları oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarak plajlara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaş denize girmeyi, kimisi ise güneşlenmeyi tercih etti. Polis ve zabıta ekipleri plaja gelen vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve denizde açılmamaları yönünde anonslarda bulundu. Öte yandan Şile plajlarında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.
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