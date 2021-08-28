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Taşradaki göç personeli afetzedelere yardım için Sinop’ta
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taşradaki göç personeli afetzedelere yardım için Sinop’ta

Taşradaki göç personeli afetzedelere yardım için Sinop’ta

Bodrum katında çalışan personel

İşçi Kadrosu Bodrum Göç Yavru Kedi Hayvan 

-Müdür Altun'un personelle çalıştığı görüntüler
-Yavru kedinin kurtarılması
-Vatandaşın personele ikramı

( SİNOP ) -- Göç Müdürü Altun da personelle sahada SİNOP

- Sinop’ta meydana gelen sel sonrası yaraların sarılması için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Yapılan çalışmalarda Gaziantep ve Kilis İl Müdürlüklerine bağlı personeller de gönüllü olarak milletin yardımına koşuyor. Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel sonrası yapılan iyileştirme çalışmalarında taşradaki göç personeli de yardım için Sinop’a sevk edildi. Kilis ve Gaziantep’ten gönüllü olarak şehre gelen sürekli işçi kadrosundaki 159 personel burada Sinop İl Göç İdaresi Müdürü Muhammet Ali Altun‘un koordinasyonunda çalışmalara katılıyor. İş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmalarda su basan bodrum katları temizleniyor, sokaklar çamurdan arındırılıyor. Bodrum katı ve bahçesini su basan Ayancık İlçe Müftülüğü de yine göç personeli tarafından temizlendi. Bunun yanı sıra personeller tarafından selin taşıdığı tahta parçaları ve molozların kaldırılması da yapılıyor. Yapılan çalışmalar vatandaşların da takdirini topluyor. Vatandaşlar personellere dinlenmeleri için yaptıkları ikramlıklarla teşekkür ediyor. Yapılan bodrum ve bahçe temizliklerinde zaman zaman mahsur kalmış hayvanlara da rastlanıyor. Dün gerçekleştirilen çalışmada göç personeli bina bahçesinde çamura sağlanmış bir yavru kediye rastladı. Saplandığı yerden onu çıkaran personeller şefkat örneği gösterdi. Yavru kediye su verildi ve yıkanarak üzerindeki çamurlardan arındırıldı. Personel yavru kediyi bakımın yapılması için gelen ekiplere teslim etti. Yaraların sarılması için yapılan çalışmalarda Sinop İl Göç İdaresi Müdürü Muhammet Ali Altun’da personelle birlikte sahada görev alıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Müdür Altun’un bir bina bodrumunda personelle birlikte çalıştığı görülüyor. Afetzedelere yardım götürülmesi adına Müdür ve personeli el ele çalışıyor. Bu şekilde işlerin daha hızlı ilerleyebilmesi ve sahadaki personelin motivasyonun yükseltilmesi sağlanıyor. (ÜK-
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