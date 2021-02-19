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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Taşocağında hayatını kaybeden operatör sıkıştığı yerden çıkartıldı

Taşocağında hayatını kaybeden operatör sıkıştığı yerden çıkartıldı

Çıkartıldığı yerden ambulansa taşınması

İş Makinesi İş Makinası Taş Ocağı 

-olay yerinden detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’de taşocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatör Hakan Altekin’in (44), sıkıştığı yerden çıkartılarak Arhavi Devlet Hastanesine sevk edildi. Artvin’in Arhavi ilçesi Ortancalar köyü, Çifte köprü mevkide bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında çalışma yapan iş makinesi devrilmesi sonucunda operatör hayatını kaybetti. Operatörünün bulunduğu yerden çıkartılmak için Rize AFAD, Rize AKUT ve Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Altekin'in acılı ailesi ve arkadaşları çalışmaları yakından takip etti. Ters dönen iş makinasının altında kalan Hakan Altekin 6 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Hakan Altekin (44), Rize Ardeşen Işıklı Ortalan köyü nüfusuna kayıtlı, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. (HFD-
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