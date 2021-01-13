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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taşkında mahsur kalan aile kurtarıldı

Taşkında mahsur kalan aile kurtarıldı

afad ekiplerinin çalışmaları

Bebek Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Dere Yatağı Trol 

-ailenin kurtarılma anına ait fotoğraflar
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de şiddetli yağışın ardından taşan dereye yakın bölgede mahsur kalan aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Edirne’de 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar sabah saatlerinde etkisini kaybetse de birçok derenin yatağından taşmasına neden oldu. Kent merkezinde bulunan Avrupa kent mevkiinden geçen dere yatağından taştı. Evleri dereye yakın olan ve su altında kalma tehlikeleri bulunan bebekli aile, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye ulaşan ekipler, aileyi kontrollü şekilde tahliye etti.
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