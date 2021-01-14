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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taşkında mahsur kalan 3 yavru köpek kurtarıldı

Taşkında mahsur kalan 3 yavru köpek kurtarıldı

AFAD ekiplerinin

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-3 yavru köpeği kurtarma anları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması ile bazı bölgelerde mahsur kalan sokak hayvanları unutulmadı. AFAD ekipleri, Sarayiçi Er Meydanı bölgesinde yaşanan taşkında mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı. Edirne’de, Tunca Nehri’nin su debisinin artışı sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasına ulaşımı sağlayan köprüler sular altında kaldı. 3 yavru köpek daha kurtarıldı Bölgeye kara yolu ile ulaşım kapanınca, arazide mahsur kalan köpeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Bot ile sokak köpeklerinin yanına geçen ekipler, mama ile besleme yaptı. Beslenme sırasında, su içerisinde mahsur kalan 3 yavru köpek de kurtarıldı.
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