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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Taşkında ‘canlar’ unutulmadı

- Taşkında ‘canlar’ unutulmadı

köpeğin görüntüsü

Yavru Köpek Mahsur Kaldı Köpek Yavru Köpekler Dere Yatağı 

-mama bırakılması

( EDİRNE )- Sel sularına kapılan yavru köpekler kurtarıldı EDİRNE

- Edirne’de, Tunca Nehri’nin debisinin su seviyesinin kırmızı alarm durumuna yükselmesinin ardından taşkınlar meydana geldi. Sel sularına kapılıp bir adacıkta mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı. Edirne merkeze bağlı Değirmenyeni Köyü yakınlarında, Tunca Nehri’nin dere yatağından taşması sonucu 2 yavru köpek adacıkta mahsur kaldı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bot yardımıyla mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarılarak, koruma altına alındı. Mama beslemesi yapıldı Öte yandan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasında da AFAD ve belediye ekipleri, bölgede bulunan köpeklere mama beslemesi gerçekleştirdi. (KU-
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