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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

- Görüşmeden detaylarTAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile görüştü.Türkiye - Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Toplantısı'nın yapılacağı otelde bir araya gelen Oktay ve Umurzakov, ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.Daha sonra görüşmeye, Özbekistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.
Umurzakov, Özbekistan 'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla Oktay'a teşekkür ederek, "Ata yurda hoş geldiniz" dedi.
Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Umurzakov'a teşekkür eden Oktay ise Özbekistan 'da bulundukları andan itibaren kendilerini öz yurtlarında hissettiklerini dile getirdi.

İsaf Misyon 

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