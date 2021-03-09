TAŞKENT - Çavuşoğlu: '(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek'
TAŞKENT - Çavuşoğlu: "( Özbekistan ) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasıTAŞKENT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’la birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan, basın toplantısı öncesi iş birliği anlaşmalarına imza attı.
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