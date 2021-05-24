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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tasarruf düşüncesi çiftçiyi yeni meslek sahibi yaptı

Tasarruf düşüncesi çiftçiyi yeni meslek sahibi yaptı

atıl tüpler

Elektrik Tasarrufu Mutfak Tüpü Ocaklar Hayvancılık Hayvan 

-tüplerin kesilip ocağa dönüşmesi
-üzerinde yemek yapılması
-Abdulkadir Özgür ile röportaj

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfalı çiftçi pandemide tasarrufu ticarete döktü- Pandemi döneminde evinde para kazanıyor- Atıl tüplerden ocak yapıp para kazanıyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hayvancılık yapan çiftçi, evde tasarruf etmeye çalışırken meslek sahibi oldu. Pandemi döneminde atıl durumdaki piknik ve mutfak tüplerinden ocak yapan çiftçi, bunları satarak para kazanıyor.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 9 çocuk babası 60 yaşındaki Abdulkadir Özgür, pandemi döneminde evde kalarak para kazanmanın yolunu buldu. Tasarruf etmek için atıl durumdaki bir mutfak tüpünü ocağa çeviren Özgür, eşinin odun ateşinde yemek ve çay pişirip mutfak masraflarının kısılmasını sağladı.Talep artınca ticarete döktüAilenin gaz ve elektrikten tasarruf ettiğini gören komşuları da ocak talebinde bulundu. Kolları sıvayan Abdulkadir Özgür, komşuları için de ocak yaptı. Abdulkadir Özgür’ün ocak yaptığını duyan mahalleli, kendileri için de yapmasını istedi. Talep artınca bu işten para kazanmaya karar veren Özgür, tanesini 60 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarla ocak yapmaya başladı.
Günde bir tane ocak yapan Özgür, yoğunluk nedeniyle talepleri yetiştirmekte zorlanıyor. Kendi evinde kullandığı ocaktan gaz ve elektrik tasarrufu elde eden Özgür, talepte bulunanlar için yaptığı ocaklarla da aylık yaklaşık 3 bin lira kazanıyor.Hem tasarruf hem de kazançYaptığı ocak sayesinde hem tasarruf eden hem de para kazanan Abdulkadir Özgür, “Ben bunları tüpten yapıyorum. Bunlar ömür boyu garantilidir. Üzerinde yemek ve çayımızı yapıyoruz. Benim arkadaşlarım ve mahalleli de gördü ve beğendi. Onlara da yapmaya başladım. Günde bir tane yapıyorum. Fiyat da uygun. Tüpü getirilerse 60 liradan, eğer tüp bana ait olursa 120 ila 130 lira arasında yapıyorum. Elektrik pahalı, eski usule döndük” dedi.
Yemek ve çayı güzel oluyorOdun ateşsinde yemek ve çayın çok güzel olduğunu söyleyen Özgür, “Üzerindeki yemek de güzel oluyor. Ne elektrik gitsin ne de gaz gitsin. Al bir araba çalı, bol bol yak. Közde olan çayı herkes beğeniyor. Yemek de çok güzel oluyor. Çayın da yemeğin de lezzeti artıyor. Ortaya şahane bir şey çıkıyor. Şimdi kelle yapıyoruz. Akşam kelleyi yiyeceğiz, çayı içeceğiz, vurup kafayı yatacağız” diye konuştu.

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