Taş tozları sanat eserine dönüşüyor

-Toz haline gelen taşlardan görüntü

-Tablolardan görüntü

-Tabloların yapımından görüntü

-Şenol Akkuş ile röp



( DENİZLİ )- Tablolar rengini doğal taşlardan alıyor DENİZLİ



- Denizli’de sanatçı Şenol Akkuş, yaptığı tablolarda boya yerine, doğadan topladığı renkli taşların tozunu kullanıyor. Denizli’de ilkokul mezunu emekli 52 yaşındaki Şenol Akkuş, beş yıldan bu yana kendi yaptığı kalıplarda mermer tozundan rölyef tablolar döküyor. İki yıldan bu yana tablolarında boya yerine doğadan topladığı renkli taşların öğütüp tozunu kullanan Akkuş, taş öğütmede kullandığı makineyi de kendisi yapmış. Doğadan topladığı renkli doğal taşları makinede öğüttükten sonra çeşitli ebatlardaki eleklerden geçirdiğini, kullandığı teknikle bir tablonun boyamasının dört beş gün sürdüğünü anlatan Akkuş, “Bundan beş yıl öncesine kadar nakliyecilik yapıyordum. Beş yıldır taş tablolar ile uğraşıyorum. Dağlara çıkarak renkli taşları topluyorum. Taş kırma makinesi yaptım, onunla kırıyorum. Susam tanesine geldikten sonra bu taşları tek tek yerleştiriyorum. Bir tablo dört ya da beş gün sürüyor. Tablonun büyüklüğüne, taşların rengine göre bu süre değişiyor. Daha önce boya ile yapıyordum, boya ile yaptıklarım bir günde bitiyor. Kırmaya kıyamadığım taşlarda oluyor. Tablolar ile uğraşarak vakit geçiriyorum” dedi Tablolar sergide tanıtılacak Mermer tozundan döküp, renklendirmesini de doğal taşlardan yaptığı tabloları pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte açacağı kişisel sergi veya katılacağı karma sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunacağını anlatan Akkuş, “Belediye ile görüştüm. Pandemiden sonra açılacak sergide tablolarımı sergileyeceğim. Tek ya da karma sergi nasıl olur bilmiyorum” dedi.

(HD-MB-Y)

