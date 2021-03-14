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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Taş ocağında trafo patladı: 3 yaralı

Taş ocağında trafo patladı: 3 yaralı

HASTANE DETAY

( BURSA ) - Taş ocağında trafo patladı 3 yaralı BURSA

İlk Müdahale Taş Ocağı Sağlık Ekipleri 


- Bursa İnegöl‘de bulunan bir taş ocağında trafonun patlaması sonucu üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'e bağlı Süpürtü Mahallesi’nde meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı trafo bomba gibi patladı. Patlama sonucu Burhan D, Ümit C ve Hasan B yaralandı. Üç yaralı olayına gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Ciddi derecede yanıkları olan Burhan D, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
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