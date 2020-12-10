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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taş ocağında büyük hırsızlık... 700 bin lira değerinde enerji sistemi ile kabloları çaldılar

Taş ocağında büyük hırsızlık... 700 bin lira değerinde enerji sistemi ile kabloları çaldılar

Taş ocağından görüntü

Jandarma Güvenlik Güçleri Bild Taş Ocağı Hırsız 

-Çalınan koparılan zarar verilen malzemelerin görüntüsü
-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ve Yenişehir bölgelerinde hizmet veren ve daha sonra faaliyetleri sonlandırılan taş ocağına dadanan hırsızlar, 700 bin lira değerinde enerji sistemi ile kabloları çalarak kayıplara karıştı. 2017 yılında Yenişehir Derbent mevkiinde kurulan ve 10 milyon TL’ye mal olan taş ocağı ve mıcır tesislerinin faaliyetleri sonlandırılmıştı. İşletme sahipleri ise haksız yere faaliyetlerinin son verildiğini iddia ederek konuyu yargıya taşımıştı. Hukuki süreç devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Tesislere ait büyük trafolar parçalanarak çalındı akabinde ise güneş enerji sistemlerine ait aküler ve tesisi kaplayan tüm kablolar çalındı. İşletme sahipleri durumu jandarmaya bildirdi. Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı olay ile ilgili soruşturma başlattı. Zarar 700 bin lira İşletme sahiplerinden Avukat Zekeriya Mançolar yaptığı açıklamada, “2016-2017 yıllarında faaliyete başlayan taş ocağı tesislerimiz 2018 yılında bazı iddialar sebebiyle kapatılmıştır. Bunun ardından gerekli tedbirleri almaya gayret göstererek işletmeyi ayakta tutmak için mücadeleye devam ederken 1.5 yıl önce büyük bir kablo hırsızlığı yaşadık. Daha sonrasında da hırsızlar adeta buraya dadandı ve aldığımız kablolar tekrar çalındı. Trafolar parçalanarak çalındı. Güneş enerjisi aküleri çalındı. Son hırsızlık olayı ile birlikte toplam zararımız 700 bin TL. Zanlıların bulunmasıyla ilgili güvenlik güçlerimize güvenimiz sonsuzdur” dedi.

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