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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Tartıştıkları genci vurarak öldürdü

- Tartıştıkları genci vurarak öldürdü

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

( KONYA )- Konya'da tartıştıkları gencin "Vuramazsın, haydi vursana" dediği cinayet zanlısı, "Ben mi vuramayacağım" diyerek tüfeği ateşledi KONYA

Kız Meselesi Kız Arkadaş Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- Konya’da kız meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Ramazan Ş. (18) ile kız arkadaşı yolda yürüdükleri sırada tartışırken o sırada yoldan geçen Mehmet Demirbaş ve arkadaşları olaya müdahale etmek istedi. Tartışarak Ramazan Ş’yi darp eden Mehmet Demirbaş ve arkadaşları olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından Ramazan Ş., Mustafa D. ve Furkan E. ile birlikte parka gelerek Mehmet Demirbaş ile tartışmaya başladı.
Mustafa D. ise parka yanında tüfekle geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Demirbaş'ın, "Vuramazsın, haydi vursana" dediği, bunun üzerine Mustafa D'nin (18), "Ben mi vuramayacağım" diyerek tüfeği 3 el ateşlediği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Demirbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Ş., Mustafa D. ve Furkan E. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. (RÇ-FM-
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