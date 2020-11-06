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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı vatandaşı silahla yaralayan şahıs yakalandı

Tartıştığı vatandaşı silahla yaralayan şahıs yakalandı

Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Hastane Sürücü Belgesi Akalan Gesi Mermi 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tartıştığı vatandaşı silahla yaralayan şahıs sahte sürücü belgesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 17 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, T.S. isimli bir vatandaş tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanan T.S. kaldırıldığı hastaneye tedavi altına alındı. Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde T.S.’yi yaralayan şahsın F.A. olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı belirlenen F.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.A.’nın Körfez ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda F.A., T.S.’yi yaraladığı silah ve silaha ait mermiler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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