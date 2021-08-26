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Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

Kadının iş yerinin kepenklerine çarpması

Polis Kamera Cep Telefonu Sanayi Sitesi 

-Kadının adama çarparak kepenklere sıkıştırması
-Kadının erkek arkadaşına çarpması
-Adamın "Polisi çağıracağım" diye bağırması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir'de bir kadın, iddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşını otomobili ile ezmeye çalıştı. Öfkeden deliye dönen kadın önce erkek arkadaşının iş yerinin kepenklerine, ardından da erkek arkadaşına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz hafta Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. Erkek arkadaşının çalıştığı tamirciye gelen öfkeli kadın, ortalığın birbirine kattı. Otomobille iş yerinin kepenklerine çarpan kadın, kendisini engellemeye çalışan erkek arkadaşının üzerine aracını sürdü. Küfreden erkek arkadaşına da çarpan öfkeli kadın, kameralara yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kepenklerine çarpan kadına erkek arkadaşı küfür ediyor. Sinirlenen kadın bu kez erkek arkadaşına çarparak kepenge sıkıştırıyor. Erkek arkadaşı ise "polis çağıracağım" diyerek kadını uzaklaştırmaya çalışıyor.
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