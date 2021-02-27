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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Otelden detay

Genç Kız Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden detay
-Fotoğraflar

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’de bu akşam saatlerinde bir otel odasında sevgilisi ile tartışan adam, sevgilisinin boğazından bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre Nevşehir il merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur Demirtaş ve sevgilisi Pınar Can arasında çıkan tartışma sonrasında Halis Onur Demirtaş genç kızı boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur Demirtaş olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayete kurban giden Pınar Can’ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi. (COŞ_
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