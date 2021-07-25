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Tartıştığı kız arkadaşını takip ederken şarampole yuvarlandı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Tartıştığı kız arkadaşını takip ederken şarampole yuvarlandı

Tartıştığı kız arkadaşını takip ederken şarampole yuvarlandı

Araçtan detay

Hastane İçmeler Kız Arkadaş Jandarma Direksiyon 

-İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris İlçesine bağlı İçmeler mahallesi Turunç yolunda bir araç şarampole yuvarlandı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye ve sağlık görevlileri araçta yalnız olan H.Ş yi çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti. Edinilen bilgiye göre H.Ş ile kız arkadaşı E. S. tartışma yaşadı. E.S önden kendi aracı ile Turunç yönüne giderken H.Ş peşinden takip etmek istedi. 34 SİT 97 plakalı BMW araç kullanıcısı H.Ş direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında yoldan geçenler ve tartıştığı kız arkadaşı E.S 112 acil destek hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda İtfaiye, sağlık ve jandarma ekibi H.Ş yi kullanılamaz hale gelen araç içinden yaralı halde çıkardı. Olası bir duruma karşı İtfaiye ekipleri önlemlerini aldı, jandarma ekipleri çevre güvenliğini SAĞLADI. Olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken yaralı H.Ş hastaneye kaldırıldı. (GK-OD-Y)
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