- Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu

-Yerdeki üzeri örtülü cesetten görüntüler

-Polislerden görüntüler

-Olay yerinden genel görüntüler

-Polislerin çalışmalarından görüntüler

-Vatandaşların balkondan olay yerine bakması

-Olay yerinden detay görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da bir kişi tartıştığı kişi boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise gidip teslim oldu. Polis cesedi olduğu yerde inceleme yaparken vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak merakla olay yerini izledi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiyegöre, Mehmetcan G. (25), ile Veysel Emre (28) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısada alevlenerek kavgaya dönüştü. İkili kavgada ettiği sırada Mehmetcan G. cebinden bıçağını çıkararak, Veysel Emre’nin boğazına sapladıktan sonra olay yerinden ayrılıp polis merkezine gitti. Karakolda teslim olan Mehmetcan G., bir kişiyi bıçakladığını ve olayın gerçekleştiği yeri polislere söyledi.



Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Veysel Emre’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Veysel Emre’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, çevre apartmandaki vatandaşlar polis ceset üzerinden çalışırken evlerinin balkonlarına çıkarak merakla olay yerini izledi. (CNK-



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