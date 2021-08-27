Tartıştığı kişiyi bacaklarından vurarak kaçtı

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da bir kişi bacaklarından silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeki S. ile kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Zeki S.’yi bacaklarından silahla vurarak yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki S., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede tabancaya ait dört boş kovan buldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

