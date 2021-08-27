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Tartıştığı kişiyi bacaklarından vurarak kaçtı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Tartıştığı kişiyi bacaklarından vurarak kaçtı

Tartıştığı kişiyi bacaklarından vurarak kaçtı

Zeki S.’nin ambulansa bindirilişi

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi bacaklarından silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeki S. ile kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Zeki S.’yi bacaklarından silahla vurarak yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki S., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede tabancaya ait dört boş kovan buldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
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