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Tartıştığı karısını bıçakla öldürdükten sonra kendini astı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tartıştığı karısını bıçakla öldürdükten sonra kendini astı

Tartıştığı karısını bıçakla öldürdükten sonra kendini astı

-Olay yeri detay

Cumhuriyet Savcısı Kayınbirader Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Polis ve sağlık ekipleri detay
--Sinir krizi geçiren yakınlar detay
--Cenaze aracı detay

( BURSA )- Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti BURSA

- Bursa’da, kayınbiraderine mesaj attıktan sonra tartıştığı karısı Hatice Aslan'ı bıçaklayarak öldüren Talat Aslan, cinayetin ardından kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti. Aile faciası, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tartıştıkları iddia edilen karı koca, münakaşanın büyümesiyle kavgaya tutuştu. Öfkeli koca, kendini kaybederek, mutfaktan aldığı bıçakla karısı Hatice Aslan'ı defalarca bıçakladı. Talat Aslan, ardından evin içerisinde iple kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Mesajı alan kayınbiraderi, komşularına haber vererek, evi kontrol etmelerini istedi. Kapı açılmayınca, eve gelen yakınları, balkon camını kırıp içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan yakınları polis ve sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı. Olayın yaşandığı sokak üzerinde geniş güvenlik tedbiri alan polis, sokağa giriş ve çıkışları durdurdu. Olay yeri inceleme ekibi ve cumhuriyet savcısının kontrollerinin ardından Hatice ve Talat Aslan’ın cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis olayla alakalı geniş çaplı tahkikat başlattı. (HG-MŞ)
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