Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı husumetlisini ayağından vurdu

Tartıştığı husumetlisini ayağından vurdu

-Olay yeri detay

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri 

--Polis ekibi detay
--Ambulansın gidişi
--detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından silahla ayağından vuruldu. Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi Aşık Veysel Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç. ile husumetlisi olduğu öğrenilen V.B. ve Y.B. arasında parkta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi çıkardığı tabanca ile Abdullah Ç’yi ayağından vurdu. Abdullah Ç. kanlar içerisinde kalırken, V.B. ve Y.B. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah Ç., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı