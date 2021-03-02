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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı

Tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı

Olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) - MALATYA

Polis Akalan Polis Ekipleri Yaralı Kadın 


- Malatya'da bir kişi tartıştığı eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla yaraladı. Olay, Battalgazi ilçesi -Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi A.Ç.'yi ikametinde ziyarete giden Ahmet Ç. (50) ile A.Ç. çocuklarının da bulunduğu kahvaltıda tartışamaya başladı.
Yaşanan tartışmanın ardından Ahmet. Ç.'nin bıçak darbelerine maruz kalan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaparken, olay sonrası kaçarak uzaklaşan Ahmet Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (HE-SD-
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