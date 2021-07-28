Tartıştığı eşini tabancayla vuran baba adliyeye sevk edildi



- Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iş yerinde tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'i (23) 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla yaralayıp, kaçan Himmet Aydemir (25), polis ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalanmıştı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Aydemir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Himmet Aydemir, dün akşam Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan unlu mamullerin satıldığı iş yerinde, birlikte çalıştığı eşi Kadriye Aydemir ile tartışmaya başladı.

Aydemir, tartışma sırasında 4 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde 5 yıllık eşine tabancayla ateş etti. Himmet Aydemir, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Kadriye Aydemir de ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydemir, burada ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü'nce Himmet Aydemir'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aydemir'in, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Güvenç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saklandığı belirlendi. Bölgeye giden polis, Aydemir'i yakalayarak, gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Aydemir, verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul ederek, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını ve bu nedenle eşini vurduğunu belirtti.

Himmet Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

