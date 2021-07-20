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Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

ARŞİV-

( KARABÜK ) KARABÜK

Altın Gesi Gözaltı 


- Karabük’te tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldüren Vedat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda 4 gün önce meydana gelen olayda Vedat Düzduran tartıştığı eşi Hatice Çetin Düzduran’ı boynundan bıçaklayarak öldürmüştü. Eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani koca tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Düzduran çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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