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Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde vurdu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde vurdu

Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde vurdu

yaralının ambulansa bindirilmesi

Polis Hastane Akalan Sağlık Ekipleri 

-yakınlarının görüntüsü
-açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Himmet A., iş yerinde tartıştığı eşi Kadriye A.'yı iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek yaraladı. Himmet A., olayın ardından kayıplara karıştı. Olay, saat 16.00 sularında Kahramankazan’daki Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde bulunan, Himmet A.'ya ait unlu mamulleri dükkanında meydana geldi. Himmet A., iş yerinde birlikte çalıştığı 5 yıllık eşi Kadriye A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma devam ederken, Himmet A., 4 ve 3 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine belinden çıkardığı silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kadriye A. yaralanarak yere yığılırken, eşi Himmet A. ise kayıplara karıştı. Olay görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadriye A., daha sonra Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumun ağır olduğu öğrenildi. “KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT ETTİ” Kızının vurulduğu öğrenen ve hastaneye gelen anne Suna Arslan, "Kızımı sürekli tehdit etti, 'Sığınma evine gidersen şöyle yaparım, böyle yaparım' diye" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Himmet A.'nın, daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve eşini bıçakla yaraladığı iddia edildi. Himmet A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (ME-
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