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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

olayın yaşandığı evin dıştan görüntüsü

Jandarma Cenaze Altın Gözaltı Nayet Zanlısı 

-detay
-öldürülen kadının fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesinde yaşanılan olayda iddiaya göre M. Ö. (56) ile eşi Selma Özen (41) arasında telefon yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelenin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Cinayet zanlısı M. Ö.’nün Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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