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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı

Tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı

Yaralı kadının ambulansa alınması

İlk Müdahale Hastane Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-Yaralı adamdan detay
-Ambulans detay
-Binadan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta eşiyle tartışan koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve karın boşluğundan yaraladı. Daha sonra polisi arayıp kendini ihbar eden koca, boğuşma sırasında yaralandığı için tedavi için hastaneye götürüldükten sonra gözaltına alındı. Olay, dün 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Öner G. (45) ve eşi Pakize G. (43) bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma sonrası Öner G., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Eşini o halde gören Öner G., panik yaparak polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Eşini bıçaklayan Öner G. ise, itiş kalkış sırasında hafif şekilde yaralandı. Hastaneye ötürülen Öner G. ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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