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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Eğitim araştırma hastanesi görüntüler

( SAKARYA )- Babasını yaralayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı SAKARYA

İlk Müdahale Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 


- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Babasını yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Vakıfkent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba E.S. ile oğlu E.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda oğlu, babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı baba E.S., ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından babasını yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (BCT-
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