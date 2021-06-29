Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Olay yeri detay

Hastane Polis Merkezi Gözaltı Polis Ekipleri Müstakil Ev 

-Polisler detay
-Makas detay
-Vatandaşlar detay
-Otomobil detay
-Polislerin çalışması
-Ambulans gitmesi
-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması
-Ölen Üzeyir Ürey'in fotoğrafı

( ANTALYA )- Çıkan tartışmada makasla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ANTALYA

- Antalya’da bir kişi, tartıştığı arkadaşını göğüs bölgesine sapladığı makasla öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi,6864 Sokak üzerinde meydana geldi. Galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, arkadaşı 42 yaşındaki Ömer D. ile birlikte bölgedeki bir müstakil evde tartışmaya başladı.
Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey’i göğüs bölgesine sapladı. Ürey’in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı. Ürey’in sokak içindeki otomobili üzerinde de ekipler çalışma yaptı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Toptancı Hali yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Kepez Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından şüpheli Ömer D, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement