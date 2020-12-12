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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tartıştığı annesini bıçakla rehin aldı

Tartıştığı annesini bıçakla rehin aldı

Olay yerinden detay

Polis Rehin Polis Merkezi Polis Ekipleri Irak 

-Polis ekiplerinden detay
-Şahsın gözaltına alınması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da tartıştığı annesini bıçakla rehin alan genç ekipler tarafından ikna edildikten sonra teslim oldu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu sokak içerisinde bir apartmanda meydana gelen olayda, alkol ve madde aldığı ileri sürülen A.D. (19) tartıştığı annesini bıçakla rehin aldı. Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren ikna çabaları sonrasında annesini bırakan zanlı bir süre sonrada kendisi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte ekiplere teslim oldu. Ekip otosuna alınan zanlı çıkışta "Öldür beni öldür öldürmez isen ben senin canını alacağım tamamlan mı lan" diye annesine tehditler savururken, polis merkezine götürülen anne oğlu A.D. hakkında şikayetçi oldu. (HE-SD-
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