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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu

Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu

- olay yerinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Cinayet Trol 


- İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddiaya göre babası Metin P. (54) tartışan oğlu Baran P. , öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçakla babasını öldürdü. Olay bugün öğlen saatlerinde Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma arifesinde olan annesi ve babasının ayrılmasını istemeyen Baran P. (21), babası ile tartışmaya başladı.
Bu sırada öfkesine kontrol edemeyen Baran P. eline geçirdiği bıçağı babasına sapladı. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım isteyen genç adamın, "Ben babamı bıçakladım, ben katil olmak istemiyorum, lütfen yardım edin" diyerek bağırdığı öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Metin P.'nin cesedi, cinayet mahallinde yapılan incelemeden sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Baba katili olan Baran P. ise Jandarma tarafından gözaltına alındı.
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