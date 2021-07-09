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Tartışma sırasında tabancasını kaptıran kişi ölümden döndü
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Tartışma sırasında tabancasını kaptıran kişi ölümden döndü

Tartışma sırasında tabancasını kaptıran kişi ölümden döndü

-İş merkezinin önünden detaylar

Ticari Taksi Polis Akalan Polis Ekipleri 

--Sağlık görevlilerinden detaylar
--Ayağından vurulan kişiden detaylar
--Yaralanan kişi sedye ile ambulansa taşınırken
--Ambulanstan detaylar
--Olay yeri inceleme ekibinden detaylar
--Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de iş merkezi önünde husumetlisine tabancasını kaptıran 33 yaşındaki kişi, bacağından yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Zafer Caddesi üzerindeki Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan M.K. ile M.B. (33) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. üzerindeki tabancayı M.K.'ya kaptırdı. Kavga sırasında M.K., 33 yaşındaki M.B.'nin bacağına ateş açarak yaraladı. Şüpheli şahıs M.K., ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.B., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli M.K.'nın yakalanması için de çalışma başlattı.
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