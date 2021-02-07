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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Hastaneden detay

( KOCAELİ )-Tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki şahsın tartışması neticesi bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Yasin K. (33) isimli bir vatandaş ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasından tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine kavgaya karışan şahıs, yanında taşıdığı bıçağını çıkararak Yasin K.’yı yaraladı. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Yasin K.’nın yaralandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Yasin K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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