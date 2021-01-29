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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarsus'tan Adana'ya pazara geldiler, cep telefonu çaldılar

Tarsus'tan Adana'ya pazara geldiler, cep telefonu çaldılar

Zanlı kadının çıkartılması

Alışveriş Er Kadın Ev Hapsi Semt Pazarı Cep Telefonu 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da pazarda bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen iki kadından biri yakalandı- İfadesinde “Tarsus’tan pazara geldik, cep telefonunu ben çalmadım diğer kadın çaldı” dediği öğrenilen şüpheli, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana’da semt pazarında bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen iki kadından biri yakalandı. Tarsus’tan Adana'ya pazara geldiğini söyleyen kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şule Burhan (46) mahallesindeki pazara alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada yanına yaklaşan iki kadın, Şule Burhan’ın cep telefonunu çaldı. Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden kadın “çığlık” atarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar da 112’yi arayarak polis çağırdı. Pazara gelen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kısa sürede Deniz Ş. (22) isimli şüpheli kadını yakaladı. Zanlı cep telefonunun yerini gösterdi. Polis cep telefonunu alıp sahibine teslim etti. Zanlı ise emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda Mersin’in Tarsus ilçesinden pazarda alışveriş yapmaya geldiklerini, yanındaki kadının ismini bilmediğini, cep telefonunu da onun çaldığını öne sürdü.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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