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Tarsus’ta zeytinlik alanda yangın
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarsus’ta zeytinlik alanda yangın

Tarsus’ta zeytinlik alanda yangın

Yanan bölgede çıkan dumanlar

Zeytinli Dell Zeytinlik Yangın 

-Yanan bölge
-Alevlerin yükselmesi
-Alev alev yanan ağaçlar
-Ekiplerin söndürme çalışması
-Yanan yerler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için ekipler müdahale ediyor. Yangın ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi ile Dörtler mevkii arasında bulunan zeytinlik alanda çıktı. Yaklaşık 100 dönüm olduğu belirtilen alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının rüzgarla birlikte hızlı yayılması bölge halkını tedirgin etmeye başladı.
Ekipler yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yapıyor.
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