Tarsus’ta silahla vurulan köpek tedavi altına alındı

-Veteriner hekimin yaralı köpeğe iğne yapması

-Yaralı köpeğin vurulan yüzünden görüntü

-Köpeğin rehabilitasyon alanındaki görüntüsü

-Veteriner hekimlerin köpekle ilgilenmeleri

-Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat’ın konuşması

-Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Onur Terli’nin konuşması



( MERSİN )- Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla gözünün üstünden vurulan Tarsus Belediyesi barınağında ameliyat edilen sokak köpeğinin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ilk etapta gözünün oyulduğu düşünülen, ancak daha sonra ateşli silahla vurulduğu belirlenen sokak köpeğinden sevindiren haber geldi. Tarsus Belediyesi barınağında ameliyat edilen köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Tarsus’ta ateşli silahla vurulan köpeğe hızla müdahale eden Tarsus Belediyesi veteriner hekimi, köpeğin hayata tutunmasını sağladı. Yaralı köpek başarılı bir operasyonun ardından rehabilite alanına alındı. Tarsus Belediyesi veteriner hekim ve teknisyenleri yaralı köpeği rehabilite alanında da gözlem altında tutuyor ve yakından ilgileniyor. Veteriner Hekim Onur Terli, köpeğin yemek yemeye başladığını, durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Gözünün üstünden silahla vurulmuş Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 13 Şubat akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir köpeği gözünün üstünden ateşli silahla yaraladı. İhbar üzerine saat 21.00 sularında Mithatpaşa Mahallesinde yaralı köpeğe ulaşan Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk müdahaleyi anında yaptı. Aşırı kan kaybeden köpeğin daha fazla kan kaybetmesini önlemek için yoğun çaba harcayan sağlık ekibi kanamayı durdurdu ve yaralı köpeği barınağa getirerek ameliyata aldı. Gözünün üstünden vurulduğu belirlenen köpeğin çekilen röntgeninde kurşunun sıyırdığı tespit edildikten sonra yüzündeki kurşun yarası temizlendi, dikildi ve kan kaybının hayati risk oluşturmaması için serum verildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından yaralı köpek doğal rehabilitasyon alanına alındı. Veteriner Müdürlüğü çalışanları rehabilite alanında da yaralı köpeği sürekli gözlem altında tuttu, yakından ilgilendi. Köpek, bir süre sonra yemek yemeye ve su içmeye başladı.

“Sağlık durumu çok iyiye gidiyor” Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Onur Terli, “Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. 13 Şubat Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 2821 sokakta bir köpeğin silahla vurularak yaralandığı yönünde çok üzücü bir ihbar aldık. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak direk olay yerine intikal ettik. Oradaki çok sayıdaki duyarlı vatandaşımız köpeğimizin kanamasını durdurmak için yoğun çaba sarf etmişler. Olay yerinde ilk müdahalemizi gerçekleştirerek köpeği direk barınağımıza getirdik. Barınağımızda operasyonumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yalnız çok kan kaybı vardı. Bu durum bizi biraz tedirgin etti. Hayati tehlikesi bulunuyordu ama şu an sağlık durumu çok iyiye gidiyor. Yemesi, içmesi gayet normal. Birebir ilgileniyoruz hayvanımızla. Rehabilite alanına getirdik. Şu an her şey normal, inşallah her şey daha güzel olacak” dedi.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat da ‘’Şu anda köpeğin genel sağlık durumu iyi. Rehabilitasyon alanımızın içinde, burada veterinerlerimizin kontrolünde. İki veterinerimiz köpekle birebir ilgilenmektedir. Olay faili meçhul ve kolluk kuvvetleri de gerekli araştırmaları yapmaktadır’’ diye konuştu.

