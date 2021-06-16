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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Hastane önündeki kalabalık

Polis Hastane Kalaba Alabalık 

-Taşkınlık yapanlar
-Hastane kapısında içeri girmek isteyenlere polis engelli
-Bağırma ve çağırmalar
-Kapı önünde yığılmalar
-Hastane acil girişi
-Ölen Mehmet Can Karaca

( MERSİN )- Ölen gencin yakınları hastanede taşkınlık çıkardı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2904 Sokak üzerinde bulunan park içerisinde gençler kavga etti. Kızlı, erkekli 10 gencin karıştığı kavgada Mehmet Can Karaca (16) ile N.G. (16) göbek üzerinden, N.G. ise sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Mehmet Can Karaca ile N.G., 200 metre ileride bulunan Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Can Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Karaca’nın ailesi hastane önünde fenalaştığı görüldü.
Hastane önünde taşkınlık yapan yakınlarına polisler müdahale etti. N.G.'nin tedavisi devam ediyor.Polisin yaptığı çalışmada olaya karışan, T.B. (16), B.B. (15), S.O. (17), B.Ö. (16), S.D. (16), S.K. (17) ve N.A. (15) gözaltına aldı.T.B. adlı kişinin Mehmet Can Karaca’yı bıçakladığı iddia edildiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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