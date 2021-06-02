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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarsus'ta kanala düşen ikiz kardeşten 1’i boğuldu

Tarsus'ta kanala düşen ikiz kardeşten 1’i boğuldu

Fotoğraf

Polis Bild İkiz Kardeş Sudan Sulama Kanalı 

-Çocuklardan birinin sudan çıkarılması
-Çocuğa müdahale edilmesi
-Çocuğun suni teneffüs edilmesi
-Çocuğun kusturulması
-Bağırma ve çağırmalar

( MERSİN -FOTOĞRAF EKLENDİ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde DSİ sulama kanalına düşen ikiz kardeşten biri hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bağlar ve Altaylılar Mahallesi arasından geçen DSİ’ye ait kanalına nedeni bilinmeyen neden dolayı Sedanur (10) ve Nisanur (10) Turgut adlı ikiz kardeşler suya düştüler. Çevredeki vatandaşların suya düşen çocukları görünce karşı tarafta bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Tarsus İtfaiyesi Bağlar Şubesi ekiplerine haber verdi. Vatandaş ve itfaiye erlerinin çalışması ile kardeşlerden biri hemen kurtarılırken, diğeri de yaklaşık 150 metre ileride çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sedanur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nisanur’un durumun iyi olduğu öğrenildi.Olay ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.
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