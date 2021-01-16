Tarsus'ta çayda binlerce balık telef oldu

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( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan çayında binlerce balık telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan ve ölü balıklardan numune alarak, incelenmek üzere laboratuvara götürdü. İlçeye bağlı Egemen ve Kulak mahalleleri arasından geçen Berdan çayında binlerce balık telef oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, balık ölümlerini yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisliği ekipleri, incelemede bulundu. Ekipler, sudan ve telef olan balıklardan örnekler alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü. Amatör balıkçı Deniz Dağlıhan, "Sabah geldiğimizde böyleydi, yazık, binlerce balık telef olmuş. Bu balıkları vatandaş yiyor, sağ olsun ekipler geldi, incelemek üzere örnek aldılar, gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Egemen Mahallesi Muhtarı Aydan Koyuncu ise balık ölümlerinin nedenini bilmediklerini, incelemenin sonucunu merak ettiklerini söyledi.



(SKY-



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