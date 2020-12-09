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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tarladan 1 ton karnabahar çaldılar

Tarladan 1 ton karnabahar çaldılar

-Tarlada hırsızlar tarafından kesilmiş bölge

Jandarma Akalan Hırsız Baharlar Karnabahar 

-- Tarık Derebey hırsızların kestiği karnabaharların bölgesini gösterirken
-- Tarık Derebey konuşması
--Detay

( SAMSUN ) -- Kilosu tarlada 5 lira olan 1 ton civarında karnabahar kesilerek çalındı SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde bir tarlada ekili 1 ton karnabahar henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Bu sene Bafra Ovası'nda kışlık sebzelerde fiyatların yüz güldürmesi hırsızların cazibesini çekti. Fatih Mahallesi'nde Tarık Derbey’e ait tarlaya gelen hırsızlar kilosu tarlada 5 lira olan 1 ton civarında karnabaharı çaldılar. Aldığı siparişler için tarlaya gelen çiftçi Tarık Derebey gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Durumu jandarmaya giderek hırsızların bir an önce yakalanması için şikâyette bulundu. Tarık Derebey, “Bu sene para ettiği için karnabahar biraz az. Az olduğu için siparişlerimizi daha önceden alıp halciye o şekilde mal seçiyoruz. Cuma günü mal kesmek için tarlayı kontrole geldiğimde birçok malın kesilmiş olduğunu fark ettim. Emniyet güçlerine giderek şikayette bulundum. Bu nedenle ürünüm için halciye verdiğim sözü yerine getiremedim. Hasat edilecek malı da kesmişler, edilmeyecek malı da kesmişler. Sıradan kökünden kesmişler. Bu sene ürünlerin fiyatları güzel diye bu hırsızlık olaylarının çoğalacağını düşünüyorum. Çünkü fiyatlar gayet ok güzel. O yüzden bunun tekrarı olmaz. Başka birisinin de canı yanmasın istiyorum. Benim ricam emniyet güçlerinin bunu biraz daha hızlandırılmış bir şekilde takip etmelerini istiyorum. Kimsenin canı yanmasın herkes emeğinin karşılığını sağlıklı bir şekilde alsın. Köylümüz para kazanırsa bundan herkes de faydalanır" şeklinde konuştu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. (ŞU-SLH-
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