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Tarladaki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarladaki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

Tarladaki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

-Yangın detay

Ormana Yangın Ormanlı Altın Trol 

--Yangına müdahale detay
--Yangının söndürülmesi

( BİLECİK )- Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Ormana çok yakın bir alanda çıkan yangın çevreye sıçramadan önlendi" BİLECİK

- Bilecik’te bir tarlada çıkan yangın, zamanında müdahaleyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kızılöz kavşağı yakınında Hüseyin Yavuz'a ait bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı. Yoğun dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine Osmaneli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, ekiplerinin anında müdahalesiyle tarlanın kenarında bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. "Ormana çok yakın bir alanda çıkan yangın sıçramadan önlendi" Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; yangın söndürme çalışmalarına katılarak yetkililerden yangın hakkında bilgiler aldı. Başkan Şahin, Bağ evinde henüz sebebi belli olmayan yangınının Osmanelili duyarlı vatandaşların desteğiyle söndürüldüğünü belirterek, “Yangın kontrol altına alındı. Orman İşletme ekiplerinin ve belediyemiz itfaiye ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor. Ormana çok yakın bir alanda çıkan yangın sıçramadan önlendi” dedi.
(ZZ-Y)
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