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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarlada son bulan hırsız kovalamacası

Tarlada son bulan hırsız kovalamacası

ekiplerin patika yoldan hızla ilerlemeleri

Zeytinli Zeytinlik Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç Mobese Kameraları 

-yakalanan zanlıların emniyete getirilmesi
-farklı açılar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da mobese kameralarından takip ettikleri hırsızı, kovalamacanın ardından tarlada kıskıvrak yakaladı. Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yaptığı iddia edilen araç ve şahısların peşine düştü. Yönü tespit edilen zanlılar, Büyükkumla yolunda aracı durdurdu. 16 RCJ 15 plakalı kamyoneti otoyolda yakalayan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.B., M.V. ve Ö.G’yi gözaltına aldı. Yapılan aramada da, yakalandıkları bölgenin yan yolunda bulunan zeytinlikte, çalındığı iddia edilen jeneratör, motorlu testere, tüfek ve gitar ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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