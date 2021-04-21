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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı kamerada

Tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı kamerada

Domuz sürüsünde görüntü

Kamera Cep Telefonu 

-Vatandaşın ilginç konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da tarlada çalışan çiftçi, yavruları olan domuzları görünce şaşkınlığı sesine yansıdı. Bir süre domuzu takip eden vatandaşın diyaloğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Diyarbakır’ın Sur ilçesi Mermer Mahallesi Ambarçayı mevkiinde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlada zirai ilaçlama yaptığı sırada 5 yavrusu olan domuz sürüne rastladı. Domuz sürüsünü gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Şaşkınlığı kameraya da yansıyan vatandaş, domuz sürüsünün karanlıkta kaybolmasıyla kayıttan çıktı, geriye ise ilginç anlar kaldı.
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