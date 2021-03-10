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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarlada bulunan 3500 yıllık Hitit mührü Çorum Müzesi’ne kazandırıldı

Tarlada bulunan 3500 yıllık Hitit mührü Çorum Müzesi’ne kazandırıldı

-Bulunan mühürden fotoğraf görüntüsü

Yurt Dışı Medeniyetler Başkent 

-- Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Taner İsbir'in fotoğrafları
-- Müzeden arşiv görüntüsü

( ÇORUM ) ÇORUM

- Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerinden birisi olan Çorum’un Ortaköy ilçesinde 3500 yıllık Hitit mührü bulundu. Ortaköy ilçesinde bir köylü tarafından tarlada bulunan Eski Hitit çağına tarihlendirilen eşsiz Hitit mührü Vali Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir’in girişimleri ile, İlimiz Müze Müdürlüğü koleksiyonuna kazandırıldı. Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılan madeni mühür 2,7 santimetre yüksekliğinde, 2,2 santimetre genişliğinden madeni mühürdür. Türkiye’deki müzelerde, Çorum Müzesinde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mührün, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu Mühürleri ile aynı gruptan olduğu belirtildi. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/Şapinuva göz önüne alınan mühür, Eski Hitit çağına tarihlendiriliyor.
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