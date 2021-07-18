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Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu

Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu

TARLADA BULUNMASI

Benin Polis Bild Polis Ekipleri 

-POLİSLERİN GELMESİ
-ARACA YÜKLENMESİ
-İNDİRİLMESİ
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Unesco geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarlada tarihi taşın üzerinde işlenmiş kitabe bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve arkeolog sevk edildi. Kitabe polis ekip otosuyla müze müdürlüğüne teslim edildi. Oğuz Taflan isimli genç İznik Şehir stadyumu yakınında bulunan yol kenarındaki bir tarlada tarihi eser fark etti. Durum yetkililere bildirildi.
Kitabenin bulunduğu bölgeye polis ekipleri ve müzede görevli arkeolog sevk edildi. Yapılan incelemeler de kitabenin 2 bin yıllık olduğu, üzerine Yunan harfleri ile yazılmış önemli bir tarihi esere ait olduğu öğrenildi. Müze görevlileri eşliğinde tarihi eser polisler tarafından ekip otosuna yerleştirildi. Önemi büyük olduğu iddia edilen kitabe polis ekipleri tarafından İznik Arkeoloji müzesine teslim edildi. Tarlada kitabeyi bulan Oğuz Taflan, “Çok şaşırdım. Tarihi eser olduğunu anladım. Üzerinde yabancı isimler yazıyordu. Yetkililere haber verdim” dedi.

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