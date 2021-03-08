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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarla sürerken tesadüfen buldu, esrarengiz taşın incelenmesini istiyor

Tarla sürerken tesadüfen buldu, esrarengiz taşın incelenmesini istiyor

-Taştan detaylar

Yüksek Isı Uttu Benzerlik İnter 

--Taş üzerinde yapılan deneyler
--Röp

( SİVAS ) -- Tarla sürerken tesadüfen bulunan esrarengiz taş normalinden daha ağır, mıknatıs yapışıyor, yüksek ısıda kor halini alıyor, soğuduğunda ise yeniden taşlaşıyor SİVAS

- Sivas’ta tarla sürerken tesadüfen bulunan esrarengiz taş normalinden daha ağır, mıknatıs yapışıyor, yüksek ısıda kor halini alıyor, soğuduğunda ise yeniden taşlaşıyor. Sivas’ın Kangal ilçesi Akçamağra köyünde çiftçilik yapan Sinan Durgun, amcası ile tarla sürerken ilginç bir taş buldu. Normal taşlardan daha ağır olan bu taşı incelemek için evine götürdü. İnternet üzerinden taşla ilgili araştırma yapan Durgun, benzerliklerinden dolayı taşın gök taşı olabileceğini düşünüyor. Üzerinde deneyler yaptı Durgun daha önce yaşadığı bölgede benzerine rastlamadığı taşın özelliklerini tespit etmek için taş üzerinde bir takım deneyler yaptı. Benzer taşlarla arasındaki ağırlık farkını ölçtü. Bulduğu taş diğer taşların neredeyse iki katı ağırlığındaydı. Mıknatıs tuttuğunda taşın mıknatısı çektiğini ve mıknatısın taşa yapıştığını gördü. Yüksek ısıda kora dönen taşın soğuduğunda yeniden taşa dönüştüğünü tespit etti. Durgun taşın incelenerek değerlendirilmesini istiyor. Daha önce benzerini gören olmadı Durgun, yaşadığı bölgede bugüne kadar bu taşın benzerine rastlanılmadığını belirterek, “Ben köyümde çiftçilik yapıyorum. Amcamla birlikte tarla sürerken bu taşı fark ettim. Traktör taşın bir parçasını kırmıştı. Kırılan bölüme katığımda farklı olduğunu gördüm. Bizim bölgemizde daha önce buna benzer taş görmedim. Taşı alıp eve taşıdık. İnternetten yaptığımız incelemede gök taşlarına benzer özellikler taşıdığını fark ettik. Çok ciddi benzerlikler var. Taş kopan parçası ile birlikte 15 kilo 300 gram ağırlığında. Mıknatıs yapışıyor. Isıtıldığında kor halini alıyor. Soğuduğunda yeniden taşlaşıyor. Değerlendirilmesini istiyoruz.” Şeklinde konuştu.
(VK-GF-
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