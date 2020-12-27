Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Tarla fareleri yine iş başında

Tarla fareleri yine iş başında

Olay yeri detaylar

Polis Bild Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin incelemeleri

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaları sulamak için kullanılan makinaları çalmak isteyen 4 kişi, arazi sahibini görünce kaçarak gözden kayboldu.Olay, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Drazali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ağaçlarını sulamak için kullanılan sondaj makinalarını çalmak isteyen 4 şüpheli tarlaya geldi. Tarla sahibi Erdal H., durumu fark ederek polise bildirdi. Erdal H.'yi fark eden 4 şüpheli biranda kaçmaya başladı.
Tarla sahibi peşlerinden giderken, yaklaşık 1 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliler gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement