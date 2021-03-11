Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den Müge Anlı’ya anlamlı ödül

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den Müge Anlı’ya anlamlı ödül

Törene online bağlantı

Lyon Online Efes Demirli Şili 

-Ödülün görünmesi
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı Yeşilin EN’leri Ödül Töreni’nde ‘En Sosyal Yeşil’ ödülüne layık görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 28 milyondan fazla fidan ağaç oldu. Kampanyaya ilk günden beri izleyicileriyle birlikte tüm desteğini sunan Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı Yeşilin EN’leri Ödül Töreni’nde ‘En Sosyal Yeşil’ ödülüne layık görüldü.
Müge Anlı, ödülünü; törenin düzenlendiği Orman Genel Müdürlüğü’nden programına canlı bağlantı ile konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement